Seyitler: Böyle olmaz

Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun organize ettiği BTM İkinci Lig oynanan final maçlarıyla tamamlanmıştı.
Finalde Yeni Erenköy’e 5-1 mağlup olarak şampiyonluğu kaybeden Gaziveren’in teknik direktörü Sayıner Seyitler, final maçında yaşananlara tepki gösterdi.
SayınerSeyitler’in açıklamaları şöyle:
“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bize tribünlerde 20 kişi seyirci olacak dedi. Biz sahaya 20 kişi getirdik. Ama rakibimiz 1500 kişi getirdi. Maç 1 – 1 olunca da rakip seyirci,az sayıdaki seyircimizin üstüne saldırdı. Polis müdahale etmedi.
Yapılan bunca emeğe yazık oldu. Rakip takımın antrenörü cezalı olmasına rağmen sahada takım ısındırdı. Devre arasında sahanın içine girip taktik verdi.
Bu nasıl cezadır anlamadım.Böyle olmaz. Ya kuralına göre oynayacaklar ya da kural koymayacaklar.”
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