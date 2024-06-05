KTFF U13 Şenlikleri için başvuru kabul edecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U11 ve U12 şenliklerinin ardından bu kez de U13 (2012 doğumlular) kategorisinde futbol şenliği düzenliyor. Yapılan açıklamada ilgili kategorideki şenliklere katılmak isteyen kulüplerin, başlıklı kağıtları ile birlikte KTFF'ye başvuruda bulunması gerektiği belirtildi. Başvuruların 10 Haziran 2024 Pazartesi gününe kadar devam edeceği ifade edildi. Haziran ayı içerisinde düzenlenecek olan bölgesel şenliklerle ilgili detaylar ve program başvuruların ardından açıklanacak.
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