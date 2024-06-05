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Erten, Avrupa Şampiyonası için güçleniyor

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Erten, Avrupa Şampiyonası için güçleniyor
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Basketbol yaşantısını Anadolu Efes’te sürdüren Erten Gazi geçirdiği ağır sakatlık sonrası güçlenme idmanlarını sürdürüyor.
Avrupa Şampiyonası Grup Elemelerinde yer alacak Türkiye A Milli takımda Ergin Ataman tarafından kadroya davet edilen Erten Gazi ayağını güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
 
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