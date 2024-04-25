KTFF U12 ve U11 şenlikleri için başvuru kabul edecek...

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) son yıllarda gerçekleştirdiği şenlikler kapsamında Mayıs ayı içerisinde 4 farklı bölgede organize edilecek U12 (2013 doğumlular) ve U11 (2014 doğumlular) Futbol Şenlikleri ile ilgili başvurular başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) son yıllarda gerçekleştirdiği şenliklere yenilerini ekliyor. Bu bağlamda Mayıs ayı içerisinde 4 farklı bölgede organize edilecek U12 (2013 doğumlular) ve U11 (2014 doğumlular) Futbol Şenlikleri ile ilgili başvurular başladı. Buna göre takımlar 29 Nisan 2024 Pazartesi gününe kadar kulüp başlıklı kağıdında şenliklere katılacağına dair yazı verecek.

Şenlikler sonrası milli takım oluşturulacak

Şenliklerin tamamlanması sonrasında U12 ve U11 KKTC Milli Takımı oluşturulacak ve yurtdışında gerçekleşecek organizasyonlarda şenliklerde forma giyen futbolculardan milli takım oluşturulacak. Gerçekleşecek şenliklere erkek takımlarının yanı sıra kız takımları da katılım gösterebilecek. Takımlar dilerse kadrolarını kız-erkek karışık olarak da kurabilecek.

Takımlar iki kategoriye de katılabilecek

Başvuruların tamamlanmasının ardından KTFF’nin belirleyeceği bölge organizasyonları başlayacak ve takımlar bölgelere göre KTFF tarafından dağılacak. Takımlar U12 ve U11 kategorilerine en fazla 1’er takım ile katılabilirken, dileyen takımlar sadece bir yaş kategorisinde de yer alabilecek.

