KTFF Sağlık Kurulu ile Fizyoterapistler Derneği görüştü

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ve KTFF Sağlık Kurulu görüştü. KTFF'de gerçekleşen toplantıda Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Nevzad Denerel, Dr. Cenk Soydan ve Dr. Hikmet Yücel katılırken, Fizyoterapistler Derneği'nden başkan Şahveren Yüvel, Asbaşkan Münevver Özakalın ve Kamil Bayraklı yer aldı. Gerçekleşen toplantıda KTFF ile dernek arasında yapılabilecek işbirliği konusu görüşüldü.
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