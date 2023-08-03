BTM 2.Lig'de yarı final 2.maçları hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de yarı final 2.maç programı belli oldu.

Tüm maçların cumartesi günü oynanacağı yarı final ikinci maçlarında görev yapacak hakemler de belli oldu.

BTM 2.LİG YARI FİNAL 2.MAÇ PROGRAMI

5 Ağustos 2023, Cumartesi

17.00 Dipkarpaz Stadı Dipkarpaz TSK – Aslanköy GSD (Şakir Azizoğlu)

17.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı Atoll Kozanköy SK – Serdarlı GB (Zekai Töre)

17.00 Kaplıca Emre Genç Stadı Ergazi GSK – Gaziköy SK (Abdullah Genç)

17.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Tuzlaspor – Yeniceköy ZSK (Burak Mandıralı)

17.00 Gayretköy Sahası Gayretköy GSK – Kırıkkale TSK (Hakan Ünal)

17.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Ağırdağ Boğaz TSK – Sadrazam Kayalar SK (Ferhat Tuna)

