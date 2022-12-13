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Haspolat’ta özel gün yaşandı
Haspolat’ta özel gün yaşandı
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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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GG Kadınları sahaya indi

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GG Kadınları sahaya indi
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ChinaBazaar Gençlik Gücü kadın futbol takımı yeni sezon çalışmalarına başladı. Antrenör Mine Dayı, yardımcıları Özgecan Cesur ve fizyoterapist Berke Üstün eşliğinde antremanlara başlayan geçtiğimiz sezonun kupa şapiyonu ve lig ikincisi ChinaBazaar Gençlik Gücü kadın futbol takımı ilk antrenmanını dün akşam gerçekleştirdi.
Nisan ayı içerisinde başlayacak olan Puma Kadınlar Ligi’nde GG’de hedef hem kupada hem de ligde şampiyonluk olarak belirlendi.
 
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