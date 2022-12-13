GG Kadınları sahaya indi

ChinaBazaar Gençlik Gücü kadın futbol takımı yeni sezon çalışmalarına başladı. Antrenör Mine Dayı, yardımcıları Özgecan Cesur ve fizyoterapist Berke Üstün eşliğinde antremanlara başlayan geçtiğimiz sezonun kupa şapiyonu ve lig ikincisi ChinaBazaar Gençlik Gücü kadın futbol takımı ilk antrenmanını dün akşam gerçekleştirdi.

Nisan ayı içerisinde başlayacak olan Puma Kadınlar Ligi’nde GG’de hedef hem kupada hem de ligde şampiyonluk olarak belirlendi.

