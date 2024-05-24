KTFF Kaleci Antrenörlük Kursu için başvuru kabul edecek..!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu Kaleci Antrenörlüğü Kursu düzenliyor. Kursun başvuruları 27 Mayıs – 10 Haziran 2024 tarihleri arasında olacak. Başvuruların yeterli sayıya ulaşması durumunda kurs tarihleri belli olacak. Kursa katılacak olanların ilgili tarihlerde başvuru yapması istenirken, KTFF Antrenörlük Kursu Başvuru Formu ile kayıt yapılması istendi. Kursa yeterli katılımın olması durumunda diğer belgeler ve tarihle ilgili duyuru yapılacak.

