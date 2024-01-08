KTFF ile TTFF arasında U16 Barış Kupası oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) arasında U16 kategorisinde Barış Kupası oynanacak.

13 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 17.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu, yardımcısı Hasan Özkan ve kaleci antrenörü Hüseyin Mertol 22 kişilik maç kadrosunu açıkladı.

KKTC U16 Milli Takımı'nın ilk antrenmanı yarın (09.01.2024 Salı) saat 16.00'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek, ardından kafile 10.01.2024 Çarşamba günü KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda seminere katılacak. 11.01.2024 Perşembe günü 2. antrenman Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 17.00’de yapılırken, kafile 12.01.2024 Cuma günü Girne Acapulco Hotel'de kampa girecek. Kampın ardından karşılaşmanın başlama saati beklenecek.

10.01.2024 tarihinde düzenlenecek seminerlerde saat 15.00’te Psikolog Cansın İskender “Sporcu Psikolojisi” konu başlığında, saat 16.00’da da Ogün Genç Kaçmaz “Sporcu-Medya İlişkisi” konu başlığında futbolcularla deneyimlerini paylaşacak.

U16 Milli Takım kadrosu şöyle;

Ahmet Dönmez (Baf Ülkü Yurdu), Ali Kemal Karaca (Yonpaş Dumlupınar), Ali Özinançlı (Yenicami), Arkan Erçelik (K. Kaymaklı), Baran Çalışkan (Yenicami), Cavit Demiray (Yenicami), Celal Şehsuvaroğlu (K. Kaymaklı), Çağatay Çetinel (Yeniboğaziçi), Dursun Kaçar (Mağusa Türk Gücü), Efe Kanat (Pera L. Gençler Birliği), Faruk Çeler (Miracle Değirmenlik), Hakkı Duvarcı (Küçük Kaymaklı), Halit Şakalak (Alsancak Yeşilova), Hasan Ömerpaşa (Yenicami), İbrahim Enes Doyduk (K. Kaymaklı), Mehmet Ege Kurt (Yonpaş Dumlupınar), Mustafa Korkmaz (Mesarya), Ömer Bayraktar (Gönyeli), Rıdvan Konaç (Doğukent), Rifat Salih Dursun (Yonpaş Dumlupınar), Yunus Dilöz (Türk Ocağı), Yusuf Doğan (Göçmenköy)



