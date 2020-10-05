KTFAD, antrenörleri ödüllendirecek

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde (KTFAD) Eylül ayı sonunda yapılan genel kurul sonrasında başkanlığa getirilen Süleyman Göktaş yönetiminde dernek lokalinde yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında bazı önemli kararlar alındı.
KTFAD yönetimi tarafından futbol liglerinin tamamlanmasının ardından yapılan yılın başarılı antrenörler ödül töreni sonrasında, ligi daha sonra tamamlanan Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’de başarılı olan antrenörler de ödüllendirme kararı alındı. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından 2019-2020 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörler belirlenerek 7 Ekim Çarşamba akşamı saat 19.00’da Lefkoşa EziçRestorant’da gerçekleştirilecek yemekli ödül töreninde ödülleri verilecek.
Dernek yönetimi ödül töreni öncesinde saat 18.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinde (KTSYD) yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirecek.
KTFAD tarafından ödüllendirilecek olan antrenörler şöyle:
BÖLGESEL TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 2.LİG
Play-Off Finalleri
Şampiyon Yeni Erenköy Antrenör Cenk ŞerenYardımcı Antrenör Eren Kara
FinalistGaziveren Teknik Direktör Sayıner SeyitlerYardımcı Antrenör Sıtkı Karadal
Şampiyon Demirhan Antrenör İskender Suiçmez
Finalist Haspolat Teknik Direktör HişamTarazi
Şampiyon Sadrazam Kayalar Antrenör Yusuf Tek
Finalist Ötüken Antrenör Halil Erdoğuş
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