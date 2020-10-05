KTFAD, antrenörleri ödüllendirecek

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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KTFAD, antrenörleri ödüllendirecek

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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği(KTFAD), BTM 2. Lig’de başarılı olan antrenörleri ödüllendirecek

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KTFAD, antrenörleri ödüllendirecek
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde (KTFAD) Eylül ayı sonunda yapılan genel kurul sonrasında başkanlığa getirilen Süleyman Göktaş yönetiminde dernek lokalinde yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında bazı önemli kararlar alındı.
KTFAD yönetimi tarafından futbol liglerinin tamamlanmasının ardından yapılan yılın başarılı antrenörler ödül töreni sonrasında, ligi daha sonra tamamlanan Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’de başarılı olan antrenörler de ödüllendirme kararı alındı. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından 2019-2020 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörler belirlenerek 7 Ekim Çarşamba akşamı saat 19.00’da Lefkoşa EziçRestorant’da gerçekleştirilecek yemekli ödül töreninde ödülleri verilecek.
Dernek yönetimi ödül töreni öncesinde saat 18.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinde (KTSYD) yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirecek.   
KTFAD tarafından ödüllendirilecek olan antrenörler şöyle:
BÖLGESEL TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 2.LİG
Play-Off Finalleri
Şampiyon Yeni Erenköy Antrenör Cenk ŞerenYardımcı Antrenör Eren Kara
FinalistGaziveren Teknik Direktör Sayıner SeyitlerYardımcı Antrenör Sıtkı Karadal
Şampiyon Demirhan  Antrenör İskender Suiçmez
Finalist Haspolat  Teknik Direktör HişamTarazi
Şampiyon Sadrazam Kayalar Antrenör Yusuf Tek
Finalist Ötüken Antrenör Halil Erdoğuş
 
 
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