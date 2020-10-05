Gaziveren Sahası ekime hazır

İsmet KARAOSMAN
BTM İkinci Ligde finali kaybederek şampiyonluk hedefine ulaşamayan Gaziveren, alt yapısını güçlendirmek için harekete geçti.
Gaziveren yönetimi, geçmiş yıllarda çimolan Gaziveren Sahasını yeniden çimlendirmek için harekete geçerken, zemini ekime hazır hale getirdi.
Kısa sure içerisinde ekimi yapılacak olan Gaziveren Sahasının zemininin sulama sistemi alttan döşeme olarak yapılacak.
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