Kritik viraj

Süper Ligde şampiyonluk yarışındaki MTG ile Cihangir zorlu deplasmanlarda 3 puan hedefiyle sahaya çıkacaklar, play-out hattındaki takımlar ise birbirinden zorlu takımlarla karşılaşacaklar

Aksa Futbol liglerinde normal sezonun son haftalarına doğru ilerlerken heyecan doruğa çıkmış durumda.

Süper Ligde şampiyonluk için Mağusa Türk Gücü ile Cihangir soluk soluğa yarışlarını sürdürürken, play-out hattında ise 6 takım play-out dışında kalmak için mücadele ediyor.

Zirve yarışındaki lider Mağusa Türk Gücü Pazar günü kupada finalde karşılaşacağı Göçmenköy ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda mücadele edecek. Liderin takipçisi Cihangir ise play-out hattından uzaklaşmak isteyen Lefke’ye konuk olacak.

Haftanın belki de en zor maçlarından biri ise play-out hattındaki Mesarya ile hemen üzerindeki P. L. Gençler Birliği arasında Paşaköy Stadı’nda oynanacak.

BİRİNCİ LİGDE TÜM MAÇLAR BUGÜN OYNANACAK

Aksa 1. Ligin 28. Haftasının tüm çalkarı bugün oynanacak. Ligde 2. lik yarışı ile play-off oynama hedefindeki takımlar ve play-out hattından uzaklaşmak isteyen takımlar birbirileriyle zorlu karşılaşmalar oynayacaklar.

Aksa Ligleri 28.Hafta maç programı ve hakemleri şöyle:

SÜPER LİG

20 NİSAN 2024, CUMARTESİ

16.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Yenicami (Mehmet Sezener)

16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Yeniboğaziçi (Mustafa Torun)

21 NİSAN 2024, PAZAR

16.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği (Kerem Eran)

16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Mağusa T.Gücü (Utku Hamamcıoğlu)

16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Cihangir (Şakir Azizoğlu)

16.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Pera L.G.Birliği (Fehim Dayı)

16.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı T.H.Dumlupınar-C.B.Gençlik Gücü (Evren Karademir)

22 NİSAN 2024, PAZARTESİ

19.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Karşıyaka (Hüseyin Eyyüpler)

1.LİG

20 NİSAN 2024, CUMARTESİ

16.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-D.C.Çanakkale (İsmail Ercan)

16.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Mormenekşe (Ali Özer)

16.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta-Binatlı (Tufan Çerçioğlu)

16.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-M.Değirmenlik (Osman Özpaşa)

16.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Girne H.Evi (Burak Mandıralı)

16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu-M.H.Yılmazköy (Fatih Bardakçıoğlu)

16.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-Hamitköy (Ferhat Tuna)

16.00 Geçitkale Stadı Geçitkale-Düzkaya (Hakan Ünal)



