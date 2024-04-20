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24 ayar altından banknot bastılar

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bir şirket, her biri 0.1 gram ağırlığında olan 24 ayar altın banknotları satışa sundu

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24 ayar altından banknot bastılar
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde bir şirket, altından banknot bastı.
Banknotların her birinin ağırlarının 0,1 gram olduğu belirtildi. Banknotlar, 24 ayar altından yapıldı. Dubai manzarası basılı banknotlar, hatıra olarak şirket tarafından müşterilere sunuldu. Banknotların resmi bir geçerliliği bulunmuyor.
 
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