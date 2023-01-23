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Kritik maçta kazanan Fenerbahçe

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 yenerek üç puanın sahibi oldu

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Kritik maçta kazanan Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, Enner Valencia ile birkaç net gol pozisyonunu değerlendiremezken soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayamayan sarı-lacivertliler, kalesinde de birkaç pozisyon verdi. HangiKredi Ümraniyespor'un 72. dakikada Geraldo ile direkten dönen topunun hemen ardından Fenerbahçe öne geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 74. dakikada Michy Batshuayi ile aradığı golü buldu.

Fenerbahçe'nin gol sevinci, sadece 4 dakika sürdü. HangiKredi Ümraniyespor, müsabakanın 78. dakikasında Umut Nayir ile golü buldu. Maçın son bölümünde baskısını artıran sarı-lacivertliler, 89. dakikada Glumac'ın kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, zirve yarışında hataya izin vermedi ve puanını 41'e yükseltti.

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