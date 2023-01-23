Değirmenlik, Tahkim Kurulu’na başvuracak

Miracle Değirmenlik kulüp başkanı Hakan Törehan, gelinen süreçle ilgili basın toplantısı düzenledi. Golden Tulip Hotel’de yer alan basın toplantısında kulüp asbaşkanı Ebru Törehan, futbolcular Kasım Tağman ve Murat Ormancı da katıldı.

Miracle Değirmenlik kulübü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulunun kulübün tescilini iptal kararını Tahkim Kurulu’na taşıyacak.

Miracle Değirmenlik kulüp başkanı Hakan Törehan, bugün Tahkim Kurulu’na başvuru yapacaklarını açıkladı. Ellerindeki verilere göre hukuken haklı olduklarını belirten Hakan Törehan, Tahkim Kurulu’ndan haklarında olumlu karar çıkacağına inandığına vurgu yaptı.

Hakan Törehan, gelinen noktaya Burak Koçar transferindeki çekten dolayı gelindiğini, kulüp adına yazılan çekin Başkan Ersan Karataş’a cirolanarak Göçmenköy’den çıktığını ve Göçmenköy’ün malı olmayan bir çekten dolayı KTFF’ye başvuru yapmasının doğru olmadığını savundu. Burak Koçar konusunun bugün Tahkim Kurulu’nda görüşüleceğini, ayrıca kurula tescil iptali ve ligden ihraç konusunda da başvuru yapacaklarını, ona göre sürecin şekilleneceğini ifade etti.

