Hakemlerden futbol camiasına ültimatom

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği geçtiğimiz hafta sonu BTM 1. Ligde iki maçta yaşanan hakem darplarını şiddetle kınadığını duyurarak bir daha böyle bir olayın meydana gelmesi durumunda da liglerde maçlara çıkmama dahil olmak üzere somut adımların atılacağını duyurdu



Dernek başkanı Hakan Muhtaroğlu’nun imzasıyla yapılan açıklamada bir daha böyle bir olayın meydana gelmesi durumunda da liglerde maçlara çıkmama dahil olmak üzere somut adımların atılacağı belirtildi.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

“Spor Kamuoyunun Bilgisine,

Ligimizin 19 haftalık bölümünü geride bırakırken bu periyotta hakemler olarak elbette hatalarımız olmuştur. Futbolun paydaşları olarak dünyada da her gün görüldüğü gibi futbol bir hatalar oyunudur ve hata futbolun bir parçası olmaya her zaman devam edecektir. Bu oyunda tüm taraflar gibi hakemler de hata yapar. Bu oyunun doğasında vardır ve hep de olacaktır.

Ancak tüm bu gelişmeler ışığında geçtiğimiz hafta Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup’taki Dörtyol SK– Pile TSK ve Digiturk BTM 1.Lig Beyaz Grup’taki Atoll Kozanköy SK - T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK karşılaşmalarında hakemlerimize karşı yapılan fiziksel saldırıları şiddetle kınamaktayız. Bu yapılan şiddet olaylarının sonuna kadar takipçisi olacağız ve bu hususta hak edilen, gerekli cezaların da verileceği konusunda tüm kurumlarımıza güvenimiz tamdır. Bir daha böyle bir olayın meydana gelmesi durumunda da liglerde maçlara çıkmama dahil olmak üzere gerekenin yapılması konusunda somut adımlar atacağımızı net bir dille buradan tüm futbol kamuoyuna duyururuz.

Biz futbol camiası olarak aynı gemideyiz ve herkes de hata yapacaktır. Biz bu hatalarımızı minimum seviyeye çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Lütfen herkes kendi şapkasını önüne koysun. Hata yapan hakemi cezalandıracak kurum Merkez Hakem Kurulu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’dur.

Herkesten ricamız, bizler de insanız ve bizlerin de bir ailesi ve başka bir hayatı vardır. Bizleri eleştirebilirsiniz, bizlere kızabilirsiniz. Ancak bu kadar küfürlü ve hakarete varan hareketleri hiç hak etmiyoruz.

Saygı ve sevgilerimle,

Hakan MUHTAROĞLU

KTFHGD Başkanı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD), basın açıklaması yaparak geçtiğimiz hafta sonu BTM 1. Lig’de Dörtyol – Pile ve Atoll Kozanköy – T. Ersalıcı Dikmen Gücü maçlarında hakemlere karşı yapılan fiziksel saldırıları şiddetle kınadığını duyurdu.Dernek başkanı Hakan Muhtaroğlu’nun imzasıyla yapılan açıklamada bir daha böyle bir olayın meydana gelmesi durumunda da liglerde maçlara çıkmama dahil olmak üzere somut adımların atılacağı belirtildi.Konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:“Spor Kamuoyunun Bilgisine,Ligimizin 19 haftalık bölümünü geride bırakırken bu periyotta hakemler olarak elbette hatalarımız olmuştur. Futbolun paydaşları olarak dünyada da her gün görüldüğü gibi futbol bir hatalar oyunudur ve hata futbolun bir parçası olmaya her zaman devam edecektir. Bu oyunda tüm taraflar gibi hakemler de hata yapar. Bu oyunun doğasında vardır ve hep de olacaktır.Ancak tüm bu gelişmeler ışığında geçtiğimiz hafta Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup’taki Dörtyol SK– Pile TSK ve Digiturk BTM 1.Lig Beyaz Grup’taki Atoll Kozanköy SK - T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK karşılaşmalarında hakemlerimize karşı yapılan fiziksel saldırıları şiddetle kınamaktayız. Bu yapılan şiddet olaylarının sonuna kadar takipçisi olacağız ve bu hususta hak edilen, gerekli cezaların da verileceği konusunda tüm kurumlarımıza güvenimiz tamdır. Bir daha böyle bir olayın meydana gelmesi durumunda da liglerde maçlara çıkmama dahil olmak üzere gerekenin yapılması konusunda somut adımlar atacağımızı net bir dille buradan tüm futbol kamuoyuna duyururuz.Biz futbol camiası olarak aynı gemideyiz ve herkes de hata yapacaktır. Biz bu hatalarımızı minimum seviyeye çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Lütfen herkes kendi şapkasını önüne koysun. Hata yapan hakemi cezalandıracak kurum Merkez Hakem Kurulu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’dur.Herkesten ricamız, bizler de insanız ve bizlerin de bir ailesi ve başka bir hayatı vardır. Bizleri eleştirebilirsiniz, bizlere kızabilirsiniz. Ancak bu kadar küfürlü ve hakarete varan hareketleri hiç hak etmiyoruz.Saygı ve sevgilerimle,Hakan MUHTAROĞLUKTFHGD Başkanı