Kritik maç için polisten üst düzey kontrol

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Ligin 20. haftasında Cumartesi günü Cihangir’de oynanacak olan Cihangir -Mağusa Türk Gücü arasındaki maç belki de sezonun en zor ve şampiyonluk yarışı için iki takımında mutlaka kazanması gereken bir zor maç oynanacak.

Cihangir 55 puanla liderliğini sürdürürken, 51 puanla Mağusa Türk Gücü 2. sırada yer alıyor. Cumartesi oynanacak Cihangir - Mağusa Türk maçı için tüm spor kamuoyu nefeslerini tutmuş durumda. Büyük heyecan yaşanması beklenen maçta herhangi bir olay çıkmaması adına karşılaşma öncesinde polis yoğun tedbir alacak. Alınan tedbirler kapsamında stada girişte, serbest giriş olmayacak. Polisin yapacağı alkol kontrolü sonrasında taraftarların stada girişi sağlanacak. Bilet satışı bu kontrolden sonra yapılacak. Stada girişlerinde, görevli personel tarafından biletler kontrol edilecek.

