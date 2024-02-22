Ehliyetsiz sürücü, polisi öldürüyordu

Girne’de 21 yaşındaki Zafer Zabun adlı kiralık araç sürücüsü, kendisini durdurmaya çalışan trafik polisinin üzerine aracını kasten sürdü ve ön kaputu üzerinde 15 metre sürüklediği polisin araçtan savrulup yaralanmasına neden oldu

Girne’de trafik denetimi yapıldığı sırada, kendisini durdurmaya çalışan görevli polisin üzerine aracını kasten sürerek çarpıp yol içerisine düşerek, yaralanmasına sebep olan 21 yaşındaki Zafer Zabun adlı ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Önceki gece saat 23.45 sırlarında, Girne’de Tuğcu Sokak üzerinde trafik denetimi yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulmak istenen ZUC 920 plakalı kiralık araç sürücüsü 21 yaşındaki Zafer Zabun, polis kontrolünden kaçmak için, kendisini durdurmaya çalışan görevli polisin üzerine aracını kasten sürdü. Zafer Zabun, polise çarpıp, yol içerisine düşerek yaralanmasına sebep oldu. Ardından tespit edilerek tutuklanan Zafer Zabun’un ehliyetsiz araç kullandığı da tespit edildi.

Zafer Zabun tutuklanarak, dün "katle teşebbüs, polisi görevinden men etme ve ciddi darp" suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 20 Şubat 2024 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Girne'de, Tuğcu Sokak üzerinde Girne Polis Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekiplerince yapılan rutin trafik kontrolleri esnasında, kullanımında bulunan ZUC 920 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyreden zanlının ehliyeti olmadığı ve alacağı cezadan kaçmak için tekrardan geldiği istikamete dönüş yaptığını söyledi. Polis, zanlının bu esnada yol içerisinde kendisine "Dur" ihbarı çeken Trafik Şube'de görevli polis memuru 31 yaşındaki isminin baş harfleri H.Y.’nin üzerine aracını kasten sürdükten sonra çarpıp, ön kaputu üzerinde yaklaşık 15 metre sürüklediğini, polisin araçtan savrulup yol içerisine düşmesine neden olduğunu belirtti.

Polis, H.Y.’nin sol omuzu, sol eli, sol kalçası ve sol ayak kısmından ciddi bir şekilde yaralandığını belirtti. Polis memuru, H.Y.’nin Girne Akçiçek Devlet Hastanesinde gördüğü ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini ifade etti. Zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

