Kozanköy şampiyon hocalarla devam dedi

Aksa 1. Lige şampiyon olarak yükselen Atoll Kozanköy Spor Kulübü yönetimi yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımı şampiyon yapan teknik direktör Halil Arıkhan ve yardımcı antrenör Hüseyin Katmer’le anlaştı

Necati KÜLAHLILAR

BTM Birinci ligden Aksa Birinci lige grubunda şampiyon olarak yükselen Atoll Kozanķöy yeni sezon hazırlıklarına başladı.

İlk olarak şampiyonlukta büyük katkıları olan teknik direktör Halil Arıkhan ve yardımcı antrenör Hüseyin Katmer ile masaya oturan Kozanköy yönetimi her iki antrenörle anlaşma sağlayarak yola devam etme kararı aldı.

Atoll Kozanköy yönetimi, teknik kadroyla yaptığı anlaşma sonrasında kadrosunu oluşturma çalışmalarına hız verdi. Şampiyon olan kadronun büyük çoğunluğunun kiralık olarak takımda olması nedeniyle oldukça maliyetli bir transfer dönemi için hazırlıklara başlandı.

