Kozanköy şampiyon hocalarla devam dedi

Necati KÜLAHLILAR
BTM Birinci ligden Aksa Birinci lige grubunda şampiyon olarak yükselen Atoll Kozanķöy yeni sezon hazırlıklarına başladı.
İlk olarak şampiyonlukta büyük katkıları olan teknik direktör Halil Arıkhan ve yardımcı antrenör Hüseyin Katmer ile masaya oturan Kozanköy yönetimi her iki antrenörle anlaşma sağlayarak yola devam etme kararı aldı.
Atoll Kozanköy yönetimi, teknik kadroyla yaptığı anlaşma sonrasında kadrosunu oluşturma çalışmalarına hız verdi. Şampiyon olan kadronun büyük çoğunluğunun kiralık olarak takımda olması nedeniyle oldukça maliyetli bir transfer dönemi için hazırlıklara başlandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.