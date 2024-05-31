Girne’de kazanan Gençler Birliği

Yer: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu
Hakemler: Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz, Ahmet Enes Gündoğdu
ASB: Nuray, Gülüşan (14), Sİmay, Nurhayat (4), Hülya, Duygu (Ceren (5), Sena (2), Ecem (12), Derya (3)
Caesar L.G.Birliği: Yağmur (2), Zümre (2), Ayşe (11), Nezaket (11), Kamegeko (15), Aleyna (4), Judel (3), Özen (3), Katlego, Arzum (26)
İlk periyot: 13-11
İlk yarı: 26-32
Üçüncü periyot: 34-51
Extend Kadınlar Ligi’nde ikinci devrenin ilk maçında Caesar Larnaka aşırı sıcak ortamda oynanan maçta Akdeniz Spor Birliğini 65-48 yenerek maç fazlasıyla lider oldu. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunun sağlıksız ortamında oynanan maça Akdeniz Spor Birliği ilk periyotta iyi başladı ve bu bölümü 13-11 önde geçti. İkinci periyottan itibaren üstün olan Caesar Larnaka Gençler Birliği devreyi 32-26 önde geçti, İkinci yarıda iki takımın aşırı top kayıplarına rağmen İskele ekibi rakibinin yaklaşmasına izin vermedi ve maçı 65-48 kazandı. Maçın en skorer ismi Caesar Larnaka Gençler Birliği’nde16 sayı atan Arzum oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.