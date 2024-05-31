Girne’de kazanan Gençler Birliği

Yer: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Hakemler: Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz, Ahmet Enes Gündoğdu

ASB: Nuray, Gülüşan (14), Sİmay, Nurhayat (4), Hülya, Duygu (Ceren (5), Sena (2), Ecem (12), Derya (3)

Caesar L.G.Birliği: Yağmur (2), Zümre (2), Ayşe (11), Nezaket (11), Kamegeko (15), Aleyna (4), Judel (3), Özen (3), Katlego, Arzum (26)

İlk periyot: 13-11

İlk yarı: 26-32

Üçüncü periyot: 34-51



Extend Kadınlar Ligi’nde ikinci devrenin ilk maçında Caesar Larnaka aşırı sıcak ortamda oynanan maçta Akdeniz Spor Birliğini 65-48 yenerek maç fazlasıyla lider oldu. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunun sağlıksız ortamında oynanan maça Akdeniz Spor Birliği ilk periyotta iyi başladı ve bu bölümü 13-11 önde geçti. İkinci periyottan itibaren üstün olan Caesar Larnaka Gençler Birliği devreyi 32-26 önde geçti, İkinci yarıda iki takımın aşırı top kayıplarına rağmen İskele ekibi rakibinin yaklaşmasına izin vermedi ve maçı 65-48 kazandı. Maçın en skorer ismi Caesar Larnaka Gençler Birliği’nde16 sayı atan Arzum oldu.

