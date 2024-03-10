Kozanköy namağlup şampiyon

Digiturk BTM 1. Ligde , Beyaza Grup’ta Atoll Kozanköy konuk ettiği Ortaköy’ü 2-1 mağlup ederek son 2 hafta kala namağlup olarak şampiyonluğunu ilan etti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk BTM 1. Ligde 16. Hafta karşılaşmaları dün tamamlanırken, Beyaza Grup’ta Atoll Kozanköy konuk ettiği Ortaköy’ü 2-1 mağlup ederek namağlup olarak 1. Lig’e terfi etmeyi başardı.

