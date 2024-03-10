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Kozanköy namağlup şampiyon

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Kozanköy namağlup şampiyon
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Digiturk BTM 1. Ligde , Beyaza Grup’ta Atoll Kozanköy konuk ettiği Ortaköy’ü  2-1 mağlup ederek son 2 hafta kala namağlup olarak şampiyonluğunu ilan etti.
 Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk BTM 1. Ligde 16. Hafta karşılaşmaları dün tamamlanırken, Beyaza Grup’ta Atoll Kozanköy konuk ettiği Ortaköy’ü  2-1 mağlup ederek namağlup olarak 1. Lig’e terfi etmeyi başardı.
 
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