Kozanköy namağlup şampiyon

Digiturk BTM 1. Ligde , Beyaza Grup’ta Atoll Kozanköy konuk ettiği Ortaköy’ü 2-1 mağlup ederek son 2 hafta kala namağlup olarak şampiyonluğunu ilan etti.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk BTM 1. Ligde 16. Hafta karşılaşmaları dün tamamlanırken, Beyaza Grup’ta Atoll Kozanköy konuk ettiği Ortaköy’ü 2-1 mağlup ederek namağlup olarak 1. Lig’e terfi etmeyi başardı.
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