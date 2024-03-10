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Digiturk BTM 1. Lig 16. hafta sonuçları

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Digiturk BTM 1. Lig 16. hafta sonuçları
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KIRMIZI GRUP
İncirli – Dörtyol: 0 – 6
Yenierenköy – Dipkarpaz: 2 – 4
Tuzlaspor – Kaplıca Karadeniz 61: 2 – 3   
Türkmenköy – Akova: 1 – 1
Pile – Mehmetçik: 2 – 0
 
BEYAZ GRUP
Demirhan – Bostancı Bağcıl:2 – 2
Attol Kozanköy – Ortaköy: 2- 1
Vadili – Denizli: 2 – 1  
Karaoğlanoğlu – Düzova: 2 – 1
Dikmen Gücü – Mevlevi: 5 – 0
 
 
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