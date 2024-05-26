Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig ‘de 3. Hafta sonuçları

1.GRUP
A.Gaziveren-Serhatköy: 10 – 0
Yedidalga-Gayretköy: 1 – 1
Akçay-Zümrütköy: 3 – 2
2.GRUP
T.E.Tepebaşı-Göksu S.D: 3 - 1
Akdeniz-E.Sadrazam Kayalar: 3 - 2
Tatlısu-Çamlıbel : 4 – 4
3.GRUP
Taşkent-Ağırdağ Boğaz 0 – 0
Bahçeli-Yenikent Perçinci: 5 – 0
Dağyolu-Alayköy : 0 – 0
4.GRUP
Gaziköy-Kırıkkale: 1 – 1
Doğukent-Dilekkaya: 1 – 2
Akıncılar-Aslanköy: 0 – 3
5.GRUP
Mutluyaka-E.U.Güvercinlik :0 – 3
Akdoğan-Pergama: 1 – 2
Korkuteli-Alaniçi : 4 – 0
6.GRUP
Ötüken-Boğaziçi: 2 – 1
1461 İskele Trabzon-Serdarlı: 0 – 2
7.GRUP
H.Falyalı Kumyalı-S.R.Yarköy : 1 – 5
Ç.G.Yedikonuk-Ergazi: 4 – 2
Büyükkonuk-Bafra : 0 – 4
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