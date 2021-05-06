Korbay, Amcaoğlu'nu ziyaret etti

Berkem Korbay, derneğin kurucu başkanı Başbakanlık müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunarak, Amcaoğlu’na derneğin faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi

Futbolcular Derneği başkanı BerkemKorbay, derneğin kurucu başkanı ve şu anki yönetim kurulu üyesi, Başbakanlık müsteşarı HüseyinAmcaoğlu'nu ziyaret etti.

BerkemKorbay ziyaret ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Futbol camiası içerisinde taraflı, tarafsız herkesin saygısını, sevgisini ve takdirini kazanan, aynı zamanda Futbolcular Derneği’nin hem geçmiş zamanda kuruculuğunuüstlenmiş hem de şimdikiyönetiminde bulunan HüseyinAmcaoğlu'nanezaket ziyaretinde bulunduk. Kendisine 'KKTC BaşbakanlıkMüsteşarlığı' göreviiçinhayırlı olsun dileklerimizi ilettik.

Görüşmede kendisine dernek faaliyetlerimiz hakkında bilgi verirken; gündemimizde yer alan 'hiçbir yatırımı olmayan, işsiz futbolcu arkadaşlara sosyal sigorta yatırımı' konusundan da bahsettik. Hüseyin Amcaoğlu ise tarafımıza konu ile alakalı gerekli desteği her zaman olduğu gibi bizlere vereceğini iletti.

Kendisine değerli zamanından ayırıp bizi konuk ettiğiiçinteşekkür eder başarılarının daim olmasını dileriz.”

