banner583
Asfalt ağlayacak
Asfalt ağlayacak
28 0
Böyle dere temizliği olmaz
Böyle dere temizliği olmaz
51 0
 
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
280 0
Gençler eğlenmişler
Gençler eğlenmişler
117 0
Bundesliga’da değişim rüzgarı
Bundesliga’da değişim rüzgarı
31 0
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
372 0
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
26 0
banner661
banner570

KKTOK’tan sağlık adımı

banner476

KKTOK, Kıbrıs Paramedik Derneği ile işbirliği protokolü imzalarken, yarışlarda paramedik personeli görevlendirilecek. KKTOK görevlilerine ilk yardım eğitimi verilecek

KKTOK’tan sağlık adımı
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK), Kıbrıs Paramedik Derneği ile işbirliği protokolü imzalandı.
İmzalanan protokole göre Kıbrıs Paramedik Derneği, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli,Sprint ve Tırmanma Şampiyonalarında paramedik personeli görevlendirilecek.
Parkur içerisinde ve servis alanında kurulacak ilk yardım çadırında paramedik desteği sağlanarak acil durumlarda en kısa sürede müdahale edilmesi planlanıyor.Ayrıca Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun belirlediği görevlilerine periyodik olarak belirlenen tarihlerde ilk yardım eğitimi verilmesi öngörülüyor.
Böylece KKTOK tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli,Sprint ve Tırmanma Şampiyonalarında güvenliği en üst seviyeye çıkarılacak.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.