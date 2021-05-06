KKTOK’tan sağlık adımı

KKTOK, Kıbrıs Paramedik Derneği ile işbirliği protokolü imzalarken, yarışlarda paramedik personeli görevlendirilecek. KKTOK görevlilerine ilk yardım eğitimi verilecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK), Kıbrıs Paramedik Derneği ile işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokole göre Kıbrıs Paramedik Derneği, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli,Sprint ve Tırmanma Şampiyonalarında paramedik personeli görevlendirilecek.

Parkur içerisinde ve servis alanında kurulacak ilk yardım çadırında paramedik desteği sağlanarak acil durumlarda en kısa sürede müdahale edilmesi planlanıyor.Ayrıca Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun belirlediği görevlilerine periyodik olarak belirlenen tarihlerde ilk yardım eğitimi verilmesi öngörülüyor.

Böylece KKTOK tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli,Sprint ve Tırmanma Şampiyonalarında güvenliği en üst seviyeye çıkarılacak.



