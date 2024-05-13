Lige Koop ve Bosley damgası

Extend Erkekler Liginin ilk devresini Koopspor yenilgisiz lider tamamlarken, ABD’li oyuncusu da İstatistiklerde öne çıkan isim oldu.

İlk deverde oynadığı tüm maçları kazanan Koopspor 10 puanla birinci sırada yer aldı.

Caesar Larnaka Gençler Birliği 9 puanla ikinci, Savoy Marmara 7 puan ve averajla üçüncü ve Baf Ülkü Yurdu da ayni puanla dördüncü sırada.

Ligde Soyer Aksu 6 puan ve averajla beşinci ve Çetinkaya 6 puanla altıncı sırada devreyi bitirdiler.

BOSLEY ZİRVEDE

İlk yarıda Koopspor oyuncusu Bosley önemli istatistiklere imza attı.

Sayı liderliğini 143 sayı ile elinde tuttan Koopspor’lu Bosley ayni zamanda 167 verimlilik puanı ile ve 17 asistle de assist lideri olarak ilk yarıya damga vurdu.

Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Uche ise 73 ribaund ile ribaund liderliğinde önde.

Extend Erkekler Ligi

TAKIMLAR O G M AS YS P AV

1.KOOPSPOR 5 5 - 434 333 10 +101

2.CEASAR L.G.BİRLİĞİ 5 4 1 349 294 9 +55

3.SAVOY MARMARA 5 2 3 375 332 7 +43

4.B.ÜLKÜ YURDU 5 2 3 256 323 7 -67

5.SOYER AKSU 5 1 4 319 376 6 -55

5.ÇETİNKAYA 5 1 4 263 294 6 -56

