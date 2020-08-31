KOP süreci yoklanmalı

Futbolun dünyada bir endüstrisi olduğunu söyleyen Tufan Erhürman, o büyük endüstrinin içine sızabilmenin çok da kolay olamayacağını ama geçmişte denenen KOP sürecini, bir kez daha yoklamak gerektiğini, belirtti

CTP lideri Erhürman beraberindeki heyetle birlikte, Çanakkale ve Dumlupınar Spor Kulüplerini ziyaret etti. Erhürman ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, spor kulüplerimizin devletin yapması gereken işleri üstlendiğini belirtti.

Anayasa’ya göre gençliğe ve spora hizmetin devletin görevi olduğunu anımsatan Erhürman, spor kulüplerinin ciddi özveriler gösterdiklerini vurguladı.

Futbolda da, diğer spor branşlarında da dünyada yer alamamanın büyük bir sorun yarattığını söyleyen Erhürman, “Sporcularımızın dünya arenasında hak ettiği yeri alması vizyonumuzun bir parçasıdır” dedi. Her spor branşında belli bir bitirme yaşı olduğunu söyleyen Erhürman, sporda başarılı bir nesli kaybetme süresinin çok da uzun olmadığını vurguladı ve “Önümüzdeki dönemin en önemli işlerinden biri de sporcularımızın dünyayla buluşmasının yollarını yaratmak olacaktır” şeklinde konuştu.

Futbolun dünyada bir endüstrisi olduğunu söyleyen Erhürman, o büyük endüstrinin içine sızabilmenin çok da kolay olamayacağını ama geçmişte denenen KOP sürecini, kendi haklarımızdan feragat etmeksizin bir kez daha yoklamak gerektiğini vurguladı.

Diğer branşlarla ilgili de bir takım girişimler yapılabileceğini söyleyen Erhürman, uluslararası organizasyonları zorlamamız gerektiğini söyledi. Birinci tercihlerinin Kıbrıs sorununu kapsamlı olarak çözmek ve bu yolların hepsini açmak olduğunu söyleyen Erhürman, “Kaybedecek başka neslimiz yoktur” dedi.

