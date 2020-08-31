“Barışa Kulaç Atıyoruz” etkinliği Dünya Barış Gününde, Girne Turizm Limanı’nda 10 profesyonel yüzücünün 90 kilometrelik zorlu parkuru, 36 saatte tamamlamaları hedefiyle gerçekleştirilecek

Başbakanlık, Spor Dairesi Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin organize ettiği, “Barışa Kulaç Atıyoruz” etkinliği Dünya Barış Gününde, 1 Eylül Salı saat 17.00’de Girne Turizm Limanı’nda devlet erkanının da katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye tarihinde de bir ilk olan Girne ile Taşucu arasında gerçekleştirilecek olan “Barışa Kulaç Atıyoruz” etkinliği, 10 profesyonel yüzücünün katılımıyla gerçekleştirilecek.

Sahil Güvenlik ile TC Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanında, iki hakem ve sağlık ekiplerinin de eşlik edeceği yüzücülerin, 90 kilometrelik zorlu parkuru, 36 saatte tamamlamaları hedefleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına katkı sağlamak, amatör ve profesyonel sporculara da öncülük etmek amacıyla düzenlenecek olan “Barışa Kulaç Atıyoruz” etkinliğinin, spor turizmine de katkı yapması hedefleniyor. Yüzülecek olan bu zorlu parkurun, tıpkı Manş Denizi parkuru gibi uluslararası literatürde kabul görmesi de amaçlanıyor.

1 Eylül Salı saat 17.00’de Girne Turizm Limanı’nda start alacak olan “Barışa Kulaç Atıyoruz” etkinliğine Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Yenişehir Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TC Kıyı Emniyet Müdürlüğü ve TC Yüzme Federasyonu da katkı koydu.



