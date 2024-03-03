Binatlı, Yılmazköy’ü 90’da avladı

Binatlı konuk ettiği play-off hattı içindeki M. Hacıali Yılmazköy’ü 90. dakikada Abdurrahman’ın attığı golle 1 – 0 mağlup ederek play-off hattı için iddialı duruma geldi

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Şahin Coşkun, Mert Aksu

Binatlı: Uğur, Sertaç, Şahan, Tahir, Doğan, Erdem (61.Dk Ahmet Atikoğlu), Nazım, Mehmet Zaim, Yağış (90.Dk Cenkay), Abdurrahman (90+3.Dk Fuat), Yusuf

Yılmazköy: Hüseyin Pilatin, Mehmet Dulkadir, Menteş, Tarkan (46.Dk Osman), Özner (46.Dk Diamoneke), Süleyman Şeb, Yunus (81.Dk Suat), Salih Say, Mehmet İnce (88.Dk Haris), Barış, Ersal (81.Dk Ayhan)

Gol: 90.Dk Abdurrahman (Binatlı)



İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 21. Hafta maçında Binatlı, Yılmazköy’ü konuk etti.

Üner Berkalp Stadı’nda oynanan ve Fehim Dayı’nın yönettiği maça Binatlı daha etkili başlamasına rağmen, pozisyonları değerlendiremedi ve devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devrede de Binatlı daha etkili oynamasına rağmen pozisyonları uzun süre değerlendiremedi. Son dakikada sahneye çıkan Abdurrahman skoru belirledi. 1 – 0



