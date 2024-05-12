Konyaspor'dan kritik galibiyet

Kümede kalma mücadelesi veren TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet imza attı.

4. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Cikhalleshi'nin şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.

GOL 20. dakikada Konyaspor öne geçti. N'dao'nun sağ kanattan ortasında topa yükselen N'zonzi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

23. dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya çıktı.

GOL 28. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün dışarıya çıkardığı pozisyonda Guilherme, gelişine bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0

GOL 38. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Guilherme'nin sol kanattan ortasında topa yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

