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Konya'da puanlar paylaşıldı

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Süper Lig'in 27. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği müsabaka, başladığı gibi golsüz sona erdi

Konya'da puanlar paylaşıldı
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Diamonde, Sekidika (Dk. 82 Daci), Milosevic (Dk. 65 Hadziahmetovic), Rahmanovic (Dk.46 Miya), Cikalleshi
Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda (Dk. 74 Ertuğrul Ersoy), Alin Tosca, Morais (Dk. 74 Güray Vural), Vetrih, Sousa, Maxim (Dk 79 Enver Cenk Şahin), Mirallas (Dk. 79 Bilal Beşikçioğlu), Dicko (Dk. 83 Kenan Özer)
 
Süper Lig'in 27. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
90 dakikasında gol sesi çıkmayan karşılaşma, başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.
 
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