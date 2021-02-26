Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu olarak tarihe geçti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, performansı ile dikkat çekiyor.

Milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu rövanşında Lille'inAjax'a 2-1 yenildiği maçta takımının golünü attı.

Bu skorla Lille kupa dışında kaldı ancak Yusuf Yazıcı tarihe geçti.

Kupada bu sezon gol sayısını 7'ye yükselten 24 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu.

Grup aşamasındaki Sparta Prag ve Milan maçlarında "hat-trick" yapan 24 yaşındaki futbolcu, iki kez haftanın en iyi oyuncusu seçilmişti.

Yusuf'un Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynadığı 22 maçta da 7 golü bulunuyor.



