Düzkaya, Topaloğlu’na emanet

AKSA Birinci Ligde Orçun Volkan ile yollarını ayıran Düzkaya’nın yeni teknik direktörü belli oldu.
Düzkaya geçmiş sezonlarda şampiyonluk yaşadığı Hasan Topaloğlu’nu teknik direktörlüğe getirdi. Hasan Topaloğlu, Düzkaya’nın başında ilk maçına Esentepe karşısında çıkacak.
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