Kolcu: Her zaman ilk maçlar zordur

China Bazaar Gençlik Gücü teknik direktörü Derviş Kolcu son dönemde kazanma alışkanlığını yakaladıklarını ve bu alışkanlıklarını devam ettirmek istediklerini ancak her zaman ilk maçların zor olduğunuvurguladı

Ligin ilk devresini 22 puanla yedinci sırada bitiren CB Gençlik Gücü ikinci devrenin açılış karşılaşmasında 26 Ocak Cuma akşamı Atatürk Stadyumunda Küçük Kaymaklı ile karşı karşıya gelecek.

İyi bir devre arası geçirdiklerini ifade eden CB Gençlik Gücü teknik direktörü Derviş Kolcu son dönemde kazanma alışkanlığını yakaladıklarını ve bu alışkanlıklarını devam ettirmek istediklerini söyledi.

Ligin ilk devresi yada ikinci devresi olsa bile her zaman ilk maçların zor olduğunu söyleyen CB Gençlik Gücü teknik direktörü Derviş Kolcu, Cuma akşamı oynayacakları Küçük Kaymaklı maçının böyle bir konumda olduğunu söyledi.

Derviş Kolcu, takıma devre arası önemli transferler yaptıklarını takıma erken adapte olduklarını ancak birlikte oynama alışkanlıkları adına bu isimlerin birkaç haftaya daha ihtiyaçları olduğunu söyledi.



