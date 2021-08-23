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Kolcu, futbolcularla tanıştı

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Kolcu, futbolcularla tanıştı
Necati KÜLAHLILAR
Küçük Kaymaklı, teknik direktör Derviş Kolcu ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı.
Niyazi Göksun’un görevinden ayrılmasından sonra harekete geçen Küçük Kaymaklı yönetimi, dün Derviş Kolcu ile anlaştı. Derviş Kolcu, Küçük Kaymaklı’nın dün yaptığı antrenmana katılarak futbolcularla tanıştı.
Şht Hüseyin Ruso Stadının tribünlerinde futbolcularla bir araya gelen ve onlardan istediklerini aktaran Derviş Kolcu, futbolculara da söz verip beklentilerini dinledi. Derviş Kolcu, Küçük Kaymaklı ile ilk antrenmanına ise bugün çıkacak.
 
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