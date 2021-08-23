Dilek: Önce birliği sağlayacağız

Niyazi ERGÜLEN
Sadrazam Kayalar Spor Kulübünün yeni başkanı Orhan Dilek,Halkın Sesi spor servisine açıklamalarda bulundu.
Orhan Dilek’in açıklamaları şöyle:
“Sadrazam Kayalar Spor Kulübü başkan ve yönetimi olarak ilk hedefimiz, Sadrazam ve Kayalar köyleri arasındaki birlikteliği sağlamaktır. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz birlik beraberliktir. Kulübümüz kimsenim tapulu malı değildir. Yönetim kuruluna da isteyen herkes girebilir.
Sportif çalışmalarımız da sürüyor. Teknik adam arayışlarımız devam ediyor. Eylül’de sahaya ineceğiz. Bu nedenle futbolcularımız ile anlaşmak üzereyiz.
Şampiyonluğa yaraşır bir takım kuracağız. Lisanslı futbolcularımız var. Hedefimiz bölge gençliğini spora kazandırmaktır.Lapta Belediyesinin göstereceği yere sahamızı yapacağız.”
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