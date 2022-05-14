Kol kola ligi bitirdiler

Stadyum: Cihangir Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Olgun Canik
Göçmenköy:Ali Duvarcı, Reşit (Muhittin),Cemal Yaşınses (Sarper), Fikret (Ahmet), Arda, Hüseyin Sadıklar (İsmail), Cemal Terkan, Mahmut Amasyalı, Kemal (Hazar), Mehmet Göçben, Mahmut İneci
Hamitköy: Tolga, Galip, Danny, Altan, Ömer, Mehmet Çil, Toykan, İbrahim Öksüzoğulları, Mert, Serhat, İbrahim Güler
Goller:5.Dk (P) Fikret,46. Dk (P) Kemal Uçaner,77.Dk Cemal Terkan,82.Dk Hazar,85.Dk Sarper (Göçmenköy)- 44, 52 ve 79. (P) Dk Mehmet Çil,55.Dk Serhat70.Dk Toykan(Hamitköy)
Süper Lig playout maçında Göçmenköy ile Hamitköy arasında oynanan maç 5 – 5 berabere tamamlandı.
3.Dk: Hamitköy’ün kullandığı köşe atışında Danny kafa vuruşunu yaptı ancak Mahmut İneci topu çizgiden uzaklaştırmayı başardı.
5.Dk: Göçmenköy atağında Hüseyin Sadıklar’ın ara pasında topla ceza alanı içerisinde topla buluşan Arda, savunmanın müdahlesiyle yerde kalınca hakem Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fikret topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-0 Hamitköy
18.Dk: Hamitköy atağında ceza alanına yönelen Toykan’ın vuruşunda top direkten geri geldi.
44.Dk: Hamitköy’de Altan’ın düşürülmesiyle kazanılan frikiği kullanan Toykan’ın ceza alanına gönderdiği topa vuruşunu yapan Mehmet Çil topu filelere gönderdi.Göçmenköy 1-1 Hamitköy
46.Dk: Göçmenköy atağında Hüseyin Sadıklar, Altan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kemal Uçaner vuruşunda topu filelere gönderdi.Göçmenköy 2-1 Hamitköy
52.Dk: Hamitköy atağında İbrahim Öksüzoğulları’nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mehmet Çil vuruşunda topu filelere gönderdi.Göçmenköy 2-2 Hamitköy
55.Dk: Hamitköy atağında Serhat çalımlarla ceza alanına girdi ve kaleci Ali ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi.Göçmenköy 2-3Hamitköy
70.Dk: Hamitköy atağında ceza sahasıdışında topla buluşan Toykan mükemmel bir vuruşla topu filelere gönderdi.Göçmenköy 2-4 Hamitköy
77.Dk: Göçmenköy atağında Cemal Terkan ceza alanı dışından etkili bir vuruşla topu doksandan filelere gönderdi.Göçmenköy 3-4 Hamitköy
79.Dk: Hamitköy atağında Mehmet Çil ceza alanı içerisinde yerde kaldı ve Hamitköy penaltı atışı kazandı. Atışı kullanan Mehmet Çil’in vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 3-5 Hamitköy
82.Dk: Göçmenköy atağında Mahmut Amasyalı topu soldan ceza alanına ortaladı ve Hazar’ın vuruşunda top filelere gitti.Göçmenköy 4-5 Hamitköy
85.Dk: Göçmenköy atağında Sarper’in vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 5-5 Hamitköy
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.