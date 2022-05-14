Kol kola ligi bitirdiler

Göçmenköy ile Hamitköy, 3 penaltının kullanıldığı maçtan 5 – 5 beraberlikle ayrılıp, birer puanı hanelerine yazdırırlarken, Süper Ligde kalmayı başardılar. Hamitköy’den Mehmet Çil maçta hat trick yaptı

Stadyum: Cihangir Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Olgun Canik

Göçmenköy:Ali Duvarcı, Reşit (Muhittin),Cemal Yaşınses (Sarper), Fikret (Ahmet), Arda, Hüseyin Sadıklar (İsmail), Cemal Terkan, Mahmut Amasyalı, Kemal (Hazar), Mehmet Göçben, Mahmut İneci

Hamitköy: Tolga, Galip, Danny, Altan, Ömer, Mehmet Çil, Toykan, İbrahim Öksüzoğulları, Mert, Serhat, İbrahim Güler

Goller:5.Dk (P) Fikret,46. Dk (P) Kemal Uçaner,77.Dk Cemal Terkan,82.Dk Hazar,85.Dk Sarper (Göçmenköy)- 44, 52 ve 79. (P) Dk Mehmet Çil,55.Dk Serhat70.Dk Toykan(Hamitköy)



Süper Lig playout maçında Göçmenköy ile Hamitköy arasında oynanan maç 5 – 5 berabere tamamlandı.

3.Dk: Hamitköy’ün kullandığı köşe atışında Danny kafa vuruşunu yaptı ancak Mahmut İneci topu çizgiden uzaklaştırmayı başardı.

5.Dk: Göçmenköy atağında Hüseyin Sadıklar’ın ara pasında topla ceza alanı içerisinde topla buluşan Arda, savunmanın müdahlesiyle yerde kalınca hakem Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fikret topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-0 Hamitköy

18.Dk: Hamitköy atağında ceza alanına yönelen Toykan’ın vuruşunda top direkten geri geldi.

44.Dk: Hamitköy’de Altan’ın düşürülmesiyle kazanılan frikiği kullanan Toykan’ın ceza alanına gönderdiği topa vuruşunu yapan Mehmet Çil topu filelere gönderdi.Göçmenköy 1-1 Hamitköy

46.Dk: Göçmenköy atağında Hüseyin Sadıklar, Altan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kemal Uçaner vuruşunda topu filelere gönderdi.Göçmenköy 2-1 Hamitköy

52.Dk: Hamitköy atağında İbrahim Öksüzoğulları’nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mehmet Çil vuruşunda topu filelere gönderdi.Göçmenköy 2-2 Hamitköy

55.Dk: Hamitköy atağında Serhat çalımlarla ceza alanına girdi ve kaleci Ali ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi.Göçmenköy 2-3Hamitköy

70.Dk: Hamitköy atağında ceza sahasıdışında topla buluşan Toykan mükemmel bir vuruşla topu filelere gönderdi.Göçmenköy 2-4 Hamitköy

77.Dk: Göçmenköy atağında Cemal Terkan ceza alanı dışından etkili bir vuruşla topu doksandan filelere gönderdi.Göçmenköy 3-4 Hamitköy

79.Dk: Hamitköy atağında Mehmet Çil ceza alanı içerisinde yerde kaldı ve Hamitköy penaltı atışı kazandı. Atışı kullanan Mehmet Çil’in vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 3-5 Hamitköy

82.Dk: Göçmenköy atağında Mahmut Amasyalı topu soldan ceza alanına ortaladı ve Hazar’ın vuruşunda top filelere gitti.Göçmenköy 4-5 Hamitköy

85.Dk: Göçmenköy atağında Sarper’in vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 5-5 Hamitköy



