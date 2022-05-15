Akdoğan'ı üzen veda

Akdoğan sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Luricina kökenli Akdoğan sakini Kadir Korkmazel bu sabah hayatını kaybetti.
76 yaşında olan Korkmazel, iyilikseverliği, babacanlığı ile tanınan bir kişilikti.
Kadir Korkmazel, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Akdoğan Mezarlığı'na defnedilecek.
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