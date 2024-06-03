KKTFAD Ayın Başarılılarını seminerde ödüllendiriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye devam ediyor.

Aksa liglerinde ikinci devre devam eden karşılaşmalarla birlikte geride kalan son 10 haftalık (Nisan-Mayıs) periyotta takımlarında ikinci devrede son 10 haftada başarılı antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor.

Aksa süper lig, 1. lig A2 süper lig, A2 1. ligden 21., 22., 23., 24., 25. haftalarda ve 26., 27., 28, 29, 30. Haftalarda başarılı olan antrenörler belirlenerek başarılı olan teknik direktör ve antrenörler ödüllendirilecek.

27 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 4 ligde 16 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Dernek yönetimi tarafından belirlenen 21-25 haftalık sürede Aksa süper ligde Mağusa Türk Gücü, Cihangir, Aksa 1. ligde Binatlı, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Aksa A2 1. ligde Gönyeli, Mormenekşe, Geçitkale, Mustafa Hacıali Yılmazköy takımlarında görev yapan toplam 16 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak. Ayrıca 26-30 haftalık sürede ise 4 ligde 11 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Aksa süper ligde Lefke, Aksa 1. Ligde Miracle Değirmenlik, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Aksa A2 1. Ligde Gönyeli takımlarında görev yapan toplam 11 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak. 2023-2024 sezon ödülünde verileceği törende Mormenekşe-Gönyeli maçında centilmence ve Fair Play örneği gösteren Gönyeli teknik direkötrü Mustafa Piro özel ödülle ödüllendirilecek.

NİCOSİA MOTORS, SPORTS MARKET, UHLSPORT, CHİNA BAZAAR SPONSORLUĞUNDA ÖDÜLLER VERİLİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri China Bazaar, Nicosia Motors, Sports Market, Uhlsport sponsorluğunda ödül töreni tüm antrenörlerin katılım gösterdiği Mahmut Özçınar gelişim seminerinde yarın saat 14.30’da ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.

Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.

Aksa Süper Lig

Mağusa Türk Gücü

Teknik direktör Ali Oraoğlu, yardımcı antrenör Serkan Ekşici, kaleci antrenörü Memiş Nay.

Cihangir

Teknik direktör Toygar Davulcu, yardımcı antrenörler Oğuz Karayel, Ümit Bomboz, kaleci antrenörü Özalp Sarıcaoğlı,

Lefke

Teknik direktör Hasan Topaloğlu, yardımcı teknik direktör Hüseyin Dorak, yardımcı antrnör Azmi Coşkun, kaleci antrenörü Ozan Uzunoğlu,

Aksa 1.Lig

Binatlı

Teknik direktör Orçun Volkan, yardımcı antrenör Serdar Özsönmezer, kaleci antrenörü Mahmut Dinçli,

Miracle Değirmenlik

Teknik direktör Özgün Bayraktar, yardımcı teknik direktör Hakan Altın, kaleci antrenörü Ali Duvarcı,

Aksa A2 Süper Ligi

Mağusa Türk Gücü

Teknik direktör Talat Şentürk antrenör Ali Samancıoğlu,

Aksa A2 1. Lig

Gönyeli

Teknik direktör Mehmet Piro,

Mormenekşe

Antrenör Berkan Canatan,

Geçitkale

Antrenör Bekir Özalp,

Mustafa Hacali Yılmazköy

Antrenör Kamil Yayıcı,

2023-2024 SEZONU ÖZEL ÖDÜL

Teknik direktör Mustafa Piro.



