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Dumlupınar’da Gülhan dönemi

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Mehmet Evram’ın başkanlık görevini bırakmasından sonra Dumlupınar’da yeni bir sayfa açıldı. Seçime tek aday olarak katılan Ali Gülhan başkanlığa seçildi

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Dumlupınar’da Gülhan dönemi
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Tremeşeli Holding Dumlupınar Spor Kulübünde genel kurul dün kulüp lokalinde yapıldı.

Genel kurulda divan başkanlığını Mehmet Emin Tamel,  Divan üyeliğini ise Özhan Monargalı ve İrfan İrfanoğlu yaptı.
Faaliyet raporu ve mali raporun aklanmasının ardından başkanlık seçimi gerçekleştirildi.  
Mehmet Evram’ın başkanlık görevini bırakmasından sonra seçime tek aday olarak katılan Ali Gülhan başkanlığa seçildi.
Dumlupınar’da Mehmet Evram 6 yıl başkanlık yapmıştı.
 
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