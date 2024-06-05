KKTFAD Ayın Başarılılarını seminerde ödüllendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye devam ederken, 2023-2024 sezonun son ödülleri verildi.
Aksa liglerinde ikinci devre devam eden karşılaşmalarla birlikte geride kalan son 10 haftalık (Nisan-Mayıs) periyottunda ikinci devrede son 10 haftada başarılı antrenörleri belirleyerek ödüllendirdi.
Aksa süper lig, 1. lig A2 süper lig, A2 1. ligden 21., 22., 23., 24., 25. haftalarda ve 26., 27., 28, 29, 30. Haftalarda başarılı olan antrenörler belirlenerek başarılı olan teknik direktör ve antrenörlere ödüller Mahmut Özçınar Antrenör Gelişim Semineri ikinci gününde Salamis Bay Conti Resort Hotel konferans salonunda verildi.
28 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALDI
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 4 ligde 16 teknik adam ve antrenörler ödüllerini aldı. Dernek yönetimi tarafından belirlenen 21-25 haftalık sürede Aksa süper ligde Mağusa Türk Gücü, Cihangir, Aksa 1. ligde Binatlı, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Aksa A2 1. ligde Gönyeli, Mormenekşe, Geçitkale, Mustafa Hacıali Yılmazköy, Ozanköy takımlarında görev yapan toplam 17 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül aldı. Ayrıca 26-30 haftalık sürede ise 4 ligde 11 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Aksa süper ligde Lefke, Aksa 1. Ligde Miracle Değirmenlik, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Aksa A2 1. Ligde Gönyeli takımlarında görev yapan toplam 11 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödülleri verildi. 2023-2024 sezon ödülünde verildiği törende Mormenekşe-Gönyeli maçında centilmence ve Fair Play örneği gösteren Gönyeli teknik direktörü Mustafa Piro özel ödülle ödüllendirildi.
NİCOSİA MOTORS, SPORTS MARKET, UHLSPORT, CHİNA BAZAAR SPONSORLUĞUNDA ÖDÜLLER VERİLDİ
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri China Bazaar, Nicosia Motors, Sports Market, Uhlsport sponsorluğunda ödül töreni tüm antrenörlerin katılım gösterdiği Mahmut Özçınar gelişim seminerinde verildi. Ayın başarılı antrenörlere ödülleri Seminere adı verilen Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği başkanı İsmail Dilber, UEFA Tutor teknik direktör Eğitmeni Dr. Atila Yüce, Antalyaspor Atletik Performans direktörü Yar. Doç. Dr. Mustafa Behlül, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Dayı, Caner Oshan, Ahmet Ogan, Mustafa Piro, Ahmet Dedekorkut, Derviş Dağman tarafından verildi.
Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alan teknik adamlar şöyle.
Aksa Süper Lig
Mağusa Türk Gücü
Teknik direktör Ali Oraoğlu, yardımcı antrenör Serkan Ekşici, kaleci antrenörü Memiş Nay
Cihangir
Teknik direktör Toygar Davulcu, yardımcı antrenörler Oğuz Karayel, Ümit Bomboz, kaleci antrenörü Özalp Sarıcaoğlı
Lefke
Teknik direktör Hasan Topaloğlu, yardımcı teknik direktör Hüseyin Dorak, yardımcı antrenör Azmi Coşkun, kaleci antrenörü Ozan Uzunoğlu
Aksa 1.Lig
Binatlı
Teknik direktör Orçun Volkan, yardımcı antrenör Serdar Özsönmezer, kaleci antrenörü Mahmut Dinçli
Miracle Değirmenlik
Teknik direktör Özgün Bayraktar, yardımcı teknik direktör Hakan Altın, kaleci antrenörü Ali Duvarcı
Aksa A2 Süper Ligi
Mağusa Türk Gücü
Teknik direktör Talat Şentürk antrenör Ali Samancıoğlu
Aksa A2 1. Lig
Gönyeli
Teknik direktör Mehmet Piro,
Mormenekşe
Antrenör Berkan Canatan
Geçitkale
Antrenör Bekir Özalp
Mustafa Hacali Yılmazköy
Antrenör Kamil Yayıcı
Ozanköy
Antrenör Ahmet Yurt
2023-2024 Sezonu Özel Ödül
Teknik direktör Mustafa Piro.
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