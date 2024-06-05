KKTFAD Ayın Başarılılarını seminerde ödüllendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye devam ederken, 2023-2024 sezonun son ödülleri verildi.Aksa liglerinde ikinci devre devam eden karşılaşmalarla birlikte geride kalan son 10 haftalık (Nisan-Mayıs) periyottunda ikinci devrede son 10 haftada başarılı antrenörleri belirleyerek ödüllendirdi.Aksa süper lig, 1. lig A2 süper lig, A2 1. ligden 21., 22., 23., 24., 25. haftalarda ve 26., 27., 28, 29, 30. Haftalarda başarılı olan antrenörler belirlenerek başarılı olan teknik direktör ve antrenörlere ödüller Mahmut Özçınar Antrenör Gelişim Semineri ikinci gününde Salamis Bay Conti Resort Hotel konferans salonunda verildi.28 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALDIKuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 4 ligde 16 teknik adam ve antrenörler ödüllerini aldı. Dernek yönetimi tarafından belirlenen 21-25 haftalık sürede Aksa süper ligde Mağusa Türk Gücü, Cihangir, Aksa 1. ligde Binatlı, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Aksa A2 1. ligde Gönyeli, Mormenekşe, Geçitkale, Mustafa Hacıali Yılmazköy, Ozanköy takımlarında görev yapan toplam 17 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül aldı. Ayrıca 26-30 haftalık sürede ise 4 ligde 11 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Aksa süper ligde Lefke, Aksa 1. Ligde Miracle Değirmenlik, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Aksa A2 1. Ligde Gönyeli takımlarında görev yapan toplam 11 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödülleri verildi. 2023-2024 sezon ödülünde verildiği törende Mormenekşe-Gönyeli maçında centilmence ve Fair Play örneği gösteren Gönyeli teknik direktörü Mustafa Piro özel ödülle ödüllendirildi.NİCOSİA MOTORS, SPORTS MARKET, UHLSPORT, CHİNA BAZAAR SPONSORLUĞUNDA ÖDÜLLER VERİLDİKuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri China Bazaar, Nicosia Motors, Sports Market, Uhlsport sponsorluğunda ödül töreni tüm antrenörlerin katılım gösterdiği Mahmut Özçınar gelişim seminerinde verildi. Ayın başarılı antrenörlere ödülleri Seminere adı verilen Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği başkanı İsmail Dilber, UEFA Tutor teknik direktör Eğitmeni Dr. Atila Yüce, Antalyaspor Atletik Performans direktörü Yar. Doç. Dr. Mustafa Behlül, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Dayı, Caner Oshan, Ahmet Ogan, Mustafa Piro, Ahmet Dedekorkut, Derviş Dağman tarafından verildi.Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alan teknik adamlar şöyle.Aksa Süper LigMağusa Türk GücüTeknik direktör Ali Oraoğlu, yardımcı antrenör Serkan Ekşici, kaleci antrenörü Memiş NayCihangirTeknik direktör Toygar Davulcu, yardımcı antrenörler Oğuz Karayel, Ümit Bomboz, kaleci antrenörü Özalp SarıcaoğlıLefkeTeknik direktör Hasan Topaloğlu, yardımcı teknik direktör Hüseyin Dorak, yardımcı antrenör Azmi Coşkun, kaleci antrenörü Ozan UzunoğluAksa 1.LigBinatlıTeknik direktör Orçun Volkan, yardımcı antrenör Serdar Özsönmezer, kaleci antrenörü Mahmut DinçliMiracle DeğirmenlikTeknik direktör Özgün Bayraktar, yardımcı teknik direktör Hakan Altın, kaleci antrenörü Ali DuvarcıAksa A2 Süper LigiMağusa Türk GücüTeknik direktör Talat Şentürk antrenör Ali SamancıoğluAksa A2 1. LigGönyeliTeknik direktör Mehmet Piro,MormenekşeAntrenör Berkan CanatanGeçitkaleAntrenör Bekir ÖzalpMustafa Hacali YılmazköyAntrenör Kamil YayıcıOzanköyAntrenör Ahmet Yurt2023-2024 Sezonu Özel ÖdülTeknik direktör Mustafa Piro.