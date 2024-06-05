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Cumhuriyet Meclisi olağanüstü birleşim gerçekleştirecek

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Cumhuriyet Meclisi olağanüstü birleşim gerçekleştirecek
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Pazartesi günü saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs konusuyla ilgili  bilgilendirme yapacağı olağanüstü birleşim gerçekleştirecek.
Meclis'ten yapılan açıklamada, olağanüstü birleşimin, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 60'ıncı maddesi ikinci fıkrası uyarınca Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekillerinin istemi üzerine yapılacağı kaydedildi.
 
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