Hentbolda U18 milli takımı İtalya’da mücadele ediyor

KKTC Hentbol Federasyonu’na bağlı U18 Erkek Milli Takımı, İtalya’da düzenlenen Interamnia Dünya Kupası’na katıldı.87 ülkenin 147 takımla mücadele edeceği, farklı kategorilerde 15 bin sporcunun yer aldığı kortej yürüyüşü Teramo şehrinde Pazar günü gerçekleştirilirken, yürüyüşe U18 Erkek milli takım da katıldı.Turnuvanın ana sponsorluğu ülkemiz firmalarından Dem’s Construction olurken, U18 Erkek Milli Takımının da sponsorluğunu gerçekleştiriyor. 15 Temmuz’da oynanacak final maçlarıyla tamamlanacak olan Interamnia Dünya Kupası’nda milli takımın maç programı şu şekilde:KKTC-Amerika (12.00)Portoriko-KKTC (16.15)KKTC-Brezilya (11.00)Andorra-KKTC (17.45)KKTC-Uruguay (09.45)