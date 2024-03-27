KKTC U-16 Takımı Antalya’da tecrübe kazandı

KTFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi Antalya’nın kendileri açısından son derece öğretici ve ciddi bir tecrübe olduğunun altını çizerken, “Bundan böyle hem U16 Ligi hem de diğer altyapı ligleri için yetenekli futbolcularımıza bir hedef koyabileceğiz" dedi

KKTC U16 Milli Takımı, Antalya’daki organizasyonun son karşılaşmasını oynadı. Antalyaspor U17 takımı ile karşı karşıya gelen millilerimiz sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmada yaş olarak kendilerinden büyük rakibine karşı oldukça iyi mücadele eden milli takımımızın karşılaşmasını Antalyaspor’un scout ekibi de yakından gözlemledi. Karşılaşmada Antalyaspor U17 takımında Kıbrıslı Türk futbolcu Erk Eseller de kaptan olarak yer aldı. Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri’ndeki karşılaşma sonrasında ekibimiz Antalya’daki maçlarını tamamlamış oldu. Yarın (28.03.2024 Perşembe) adaya gelecek olan milli takımımızda futbolcuların keyifli ve moralli olduğu ve bu heyecanı yaşamaktan büyük mutluluk duydukları gözlemlendi. Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu, yardımcısı Hasan Özkan ve kaleci antrenörü Hüseyin Mertol, kamp boyunca izlenimleri ile ilgili notlar alırken, ilerleyen dönemlerle ilgili olarak veri oluşturdu.Antalya’daki organizasyon boyunca KTFF 2. Başkanvekili Hüseyin Duvarcı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi ve Genel Sekreter Yrd. ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik de kafile ile birlikte yer aldı.KTFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi organizasyon ile ilgili izlenimlerini paylaştı. Antalyaspor’un 4 gün boyunca ekibimize üst düzeyde bir ilgi gösterdiğini ifade eden Ekmekçi, “Bir taraftan milli takımımız iki önemli maça çıkarken bizler de Antalyaspor yetkilileri ile çok önemli toplantılar yaptık. Başkanımız Hasan Sertoğlu’nun da teşviki ile altyapılarda ciddi bir işbirliği konusunda Antalyaspor ile uzlaştık.”dedi.Antalyaspor Altyapı Koordinatörü Ferda Ramanlı ile hem kulüp takımlarımızın hem de milli takımımızın Antalyaspor’un tesislerinde kamp yapması konusunda ve altyapıda görevli antrenörlerin eğitimleri konusunda anlaşmaya vardıklarını kaydeden Ekmekçi, “Alt yaş gruplarımızda Trabzonspor’un ardından Antalyaspor ile de kurumsal bir ilişki kurulması sağlandı. Elbette nihai hedefimiz futbolcularımızın dünyaya açılması ve izolasyonların kaldırılması için mücadele etmek, ancak bu sürede gençlerimize de profesyonel anlamda kamp, maç ve altyapı eğitimi sağlamak federasyon olarak hedeflerimiz arasındadır.”dedi.Ekmekçi, Antalya’nın kendileri açısından son derece öğretici ve ciddi bir tecrübe olduğunun altını çizerken, “Bundan böyle hem U16 Ligi hem de diğer altyapı ligleri için yetenekli futbolcularımıza bir hedef koyabileceğiz. Bir yandan federasyonumuzun dış ilişkiler birimi izolasyonların topyekün kalkması için mücadele ederken, diğer yandan bulduğumuz her fırsatı değerlendirmek ve sporcularımızı rekabete hazır hale getirmek gerekiyor, bunun için de çalışmaya devam edeceğiz.”dedi.Hüseyin Ekmekçi son olarak antrenör ve futbolculara temsiliyet süresinde ortaya koymuş oldukları disiplin, çalışma ve ülkemizi temsil etme noktasındaki hassasiyetleri için teşekkür ederken, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Altyapı Koordinatörü Ferda Ramanlı ve Antalyaspor’un Kıbrıslı Türk Atletik Performans Direktörü Mustafa Behlül’e işbirliği konusunda ortaya koydukları kararlılık için minnet duyduklarını ifade etti.