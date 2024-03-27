Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Lefkoşa'da akşam üzeri meydana gelen kazada bir motosikletli ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 17:15 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Doğukan Yiğit ÜNLÜ (E-22), yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb. Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçmesi sonucu o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Sami SEVİNÇ (E-19) yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlarıyla yaşandı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Sami SEVİNÇ kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu DEVLET HASTANESİNDE yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmekte.