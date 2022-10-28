KKTC Milli Takımında Caner Oshan dönemi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda KKTC Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine Caner Oshan getirildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Milli takım teknik direktörlüğüne deneyimli teknik adam Caner Oshan'ın getirildiğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adama başarı dileklerinde bulunuldu.

14 yıl Doğan Türk Birliği'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Oshan, sarı lacivertli kulüpte 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 de Kıbrıs Kupası şampiyonluğu kazanmış, sezon başında görevinden ayrılmıştı.

U-21 KARMASI 15 KASIM’DA LONDRA U-21 KARMASIYLA KARŞILAŞACAK

Öte yandan KTFF Yönetim Kurulu, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U-21 Karmasının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, KTFF U-21 Karması ile 16 Kasım 2022 tarihinde maç yapmasına karar verdi.



