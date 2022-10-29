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Gönyeli’yi sarsan ölüm

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Gönyeli Belediyesi çalışanı 39 yaşındaki Oruç Öztorun, Güzelyurt’ta bir narenciye bahçesinde intihar etti

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Gönyeli’yi sarsan ölüm
 
Gönyeli Belediyesi çalışanı 39 yaşındaki Oruç Öztorun intihar etti.
Oruç Öztorun dün saat 07.30 sıralarında, Güzelyurt’ta bir narenciye bahçesinde ölü bulundu.
Yapılan ileri soruşturmada Oruç’un kendi hayatını sonlandırdığı tespit edildi.
Oruç Öztorun, belediyelerin kapatılmasına yönelik Meclis önündeki eylemlerde en önde yer almıştı.
Evli ve çocuk sahibi olan Öztorun’un beklenmedik ölümü, büyük üzüntü yarattı.
 
 
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