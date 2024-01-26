KKTC Kadın Milli takımının aday kadrosu açıklandı

KKTC Kadın Milli Futbol Takımı'nın 33 kişilik aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Serhat Deniz, Haziran ayındaki CONIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi aday kadrosunu şekillendirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Deniz, "Açıklanan kadro 4 maçlık periyot takip edilerek açıklanan kadrodur. Bundan sonraki süreçte de lig sonuna kadar teknik ekibimiz maçları takip etmeye devam edecek ve bu kadro içerisinde ismi yazmayan futbolcuların da girmesi mümkün olacak." diye konuştu. Tam motivasyonla bir hazırlık içerisinde olduklarını ifade eden Serhat Deniz, "Çok yetenekli özellikle genç futbolcularımızın fazlalığı beni çok mutlu ve gelecek adına da umutlu kılıyor. Bu bağlamda birçok yetenekli isim arasından bu kadroyu ilk etapta açıkladık. Yaşları küçük olup ligde mücadele eden futbolcuları da çok yakından takip ediyoruz ve gelişimlerini izliyoruz. Önümüzdeki süreçte altyaş grupları ile ilgili de organizasyon hazırlığı içerisindeyiz."dedi. Elimizde şu anda yaş yaş çok geniş bir kadın futbolcu havuzu var. Bu havuzu daha da genişleterek, hem ligimizin hem de milli takımımızın kalitesini en yukarıya taşımaya çalışacağız."dedi.

Açıklanan kadroda olmayan isimlerin çalışmalarını tam motivasyonla devam ettirmelerini beklediğini ifade eden Deniz, "Milli takım antrenman programlarını da önümüzdeki günlerde açıklayacağız ve çalışmalarımız Dünya Kupası'na kadar aralıksız devam edecek."dedi.

Deniz'in açıkladığı aday kadro şöyle;

İLAYDA KÜÇÜK (TAŞKINKÖY SK)

ELA KILIÇ (VADİLİ TÇBSK)

SAHİL MALEK (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

NAZAR BAYRAKTAR (CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK)

ZEHRA BORAZANCI (GAZİANTEP ALG SPOR)

ÖZLEM YILMAZ (DEM’S CONS. MAĞUSA SPOR AKA.)

VİJDAN BİBİ (DEM’S CONS. MAĞUSA SPOR AKA.)

BESRE EDA İZAM (DEM’S CONS. MAĞUSA SPOR AKA.)

SELMA AZBAKİ (MIRACLE DEĞİRMENLİK SK)

ŞEYMA TURGUT (CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK)

SENA ÖZŞEN (CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK)

MERYEM ÖZSOY (CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK)

ZEYNEP SÜNGÜ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

SELVİHAN DURAL (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

IRMAK REİS (VADİLİ TÇBSK)

AYTEN KAPTAN (CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK)

SEVİM OKUR (CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK)

MAHAN ŞARMAN (VADİLİ TÇBSK)

NİLGÜN BETMEZOĞLU (VADİLİ TÇBSK)

ALİVYA LENİS İMAM (VADİLİ TÇBSK)

LEMAN AKAN (T.ERCALICI DİKMEN GÜCÜ SK)

CEMRE KARA (DEM’S CONS. MAĞUSA SPOR AKA.)

NURHAYAT CANLIER (ALSANCAK YEŞİLOVA SK)

ÖZLEM YILDIZ (1461 İSKELE TRABZONSPOR)

ELA ÖZİKİZ (TEIGNMOUTH FC)

SUDE KADIOĞLU (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

AYŞE ÇETİNKAYA (CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK)

BAŞAK RUSO (CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK)

AYŞE DEMİR (TAŞKINKÖY SK)

GÜLİZ AKİNER (ALSANCAK YEŞİLOVA SK)

MELİS MEVLİT (YONPAŞ DUMLUPINAR TSK)

İDAL ÇUKUROVALI (KÜÇÜK KAYMAKLI TSK)

DİLEK ÖZBİLER (TRABZONSPOR SK)

