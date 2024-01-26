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Haspolat İlkokulu’nda ilk hasatlar yapıldı

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Haspolat İlkokulu’nda ilk hasatlar yapıldı
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Haspolat İlkokulu’nda öğleden sonra eğitsel etkinlik faaliyetleri devam ederken, faaliyetler çerçevesinde organik tarım da yapıldı.
Öğleden sonraları yapılan tarım dersinde, Bayır Tarım İşletmeleri’nin sponsorluğunda sebze ekimi yapan Haspolat İlkokulu öğrencileri, dönem boyunca verdikleri emeğin karşılığını ilk hasatlarını yaparak aldılar.

Üretmenin farkına vararak mutlu olan Haspolat İlkokulu öğrencileri, organik tarım yapmayı öğrendiler.

Haspolat İlkokulu bahçesinin düzenlenmesinde, okul hademesi Özkan Ozanalp ile Tarım Dersi öğretmenleri Koral Özkoraltay Taluğ ve Süleyman Karabaşak’ın emeği geçti.
 
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