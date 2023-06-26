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K.Kaymaklı’da yeni teknik heyet belirlendi

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K.Kaymaklı’da yeni teknik heyet belirlendi
Süper Ligin başkent ekiplerinden K.Kaymaklı’da yeni teknik direktör belirlendi.
Bugün K.Kaymaklı Başkanı Akay Aşina ile bir araya gelen genç teknik direktör Kadir Hakel ve ekibi anlaşmaya vararak el sıkışıldı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada Hakel’in yardımcı antrenörlük görevini bir süre önce futbolu bırakan Esin Sonay’ın yapacağı, takımın kaleci antrenörünün ise Hakan Dervişoğlu olacağı belirtildi.
Küçük Kaymaklı, bir süre önce teknik sorumlu Emre Perçinci ile yolları ayırmış ve yeni teknik adam arayışına başlamıştı. Kadir Hakel son olarak Göçmenköy’de görev yapmıştı.
 
 
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